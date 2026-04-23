Рэпера Тимати внесли в санкционные списки ЕС

Москва23 апр Вести.Рэпера Тимати (Тимура Юнусова) внесли в 20-й пакет санкций против России. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовых актов Евросоюза.

Поводом для решения названа поддержка исполнителем специальной военной операции (СВО), воссоединения Крыма с Россией, предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина.

Тимур Ильдарович Юнусов, дата рождения - 15.08.1983, место рождения - Москва, РСФСР, СССР (ныне - Российская Федерация), род занятий - певец и предприниматель, национальность - русский говорится в документе

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех журналистов из России. Им запретили осуществлять на территории объединения деятельность, "отличную от вещания", включая проведение исследований и интервью. Также в санкционный списки включен директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Также Брюссель добавил в санкционные списки 20 банков России и запретил переводы в отношении четырех финучреждений вне РФ.