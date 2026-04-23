Москва23 апрВести.Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал санкции, наложенные на него Евросоюзом. Артист заявил, что ему эти ограничения глубоко безразличны.
На своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ) рэпер опубликовал комментарий на черном фоне.
У меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне [все равно]написал артист
В документах, входящих в 20-й пакет санкций ЕС против России, указано, что основанием для наложения ограничений стала деятельность артиста, связанная с поддержкой специальной военной операции (СВО) на Украине.