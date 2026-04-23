Тимати отреагировал на санкции ЕС Тимати прокомментировал введенные против него санкции Евросоюза

Москва23 апр Вести.Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал санкции, наложенные на него Евросоюзом. Артист заявил, что ему эти ограничения глубоко безразличны.

На своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ) рэпер опубликовал комментарий на черном фоне.

У меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне [все равно] написал артист

В документах, входящих в 20-й пакет санкций ЕС против России, указано, что основанием для наложения ограничений стала деятельность артиста, связанная с поддержкой специальной военной операции (СВО) на Украине.