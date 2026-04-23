Грушко: РФ ответит на 20-й пакет санкций ЕС после его внимательного изучения

Москва23 апр Вести.Россия ответит на новый, 20-й пакет санкций Евросоюза, когда внимательно изучит его содержание, заявил агентству РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что изучение новых мер Брюсселя важно провести на экспертном уровне.

Наша реакция, конечно, последует. Мы внимательно изучим то, что они приняли… Мы знаем практику ЕС - одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления, а дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности заявил Грушко

Ранее президент Евросовета Антониу Кошта объявил об утверждении 20-го пакета антироссийских санкций.

Ограничения затронули, в частности, банковскую сферу и операции с криптовалютой, обслуживание морских судов России, а также импорт в РФ химикатов, дубленых мехов и некоторых видов сырья.

В санкционные списки были внесены 117 физических и юридических лиц, включая рэпера Тимати, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Алексея Ртищева.