Дмитриев задался вопросом о способе оплаты газа из РФ странами ЕС после санкций

Дмитриев задался вопросом о том, как ЕС будет оплачивать газ из РФ после санкций Дмитриев задался вопросом о способе оплаты газа из РФ странами ЕС после санкций

Москва24 апр Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х на фоне утверждения 20-го пакета антироссийских санкций задался вопросом о способе оплаты газа из РФ странами Евросоюза (ЕС), о котором они "скоро начнут умолять".

Таким образом он прокомментировал пункт в 20-ом пакете санкций, согласно которому ЕС вводит запрет на транзакции с 20 российскими банками.

Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять? написал Дмитриев

Первоначально Еврокомиссия планировала принять 20-й пакет санкций еще 23 февраля 2026 года, однако Венгрия блокировала решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба". 23 апреля страны Европейского союза утвердили 20 пакет антироссийских ограничений. МИД Эстонии на официальном сайте со ссылкой на главу ведомства Маргуса Цахкну рассказал, что на данный момент ЕС уже разрабатывает 21-й пакет санкций.