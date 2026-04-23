Москва23 апр Вести.Евросоюз ввел санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Их имена упоминаются в документе, опубликованном на сайте "Официального журнала ЕС".

Рестрикции были наложены в рамках 20-го санкционного пакета, утвержденного Евросоветом 23 апреля. В документе сказано, что вышеназванные лица якобы подрывают или угрожают территориальной целостности Украины.

Всего в рамках 20-го пакета санкций, ЕС ввел ограничения против еще 117 физических лиц.