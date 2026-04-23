ЕС ввел санкции против директора Эрмитажа и замминистра культуры РФ

Пиотровский и Обрывалин попали под санкции ЕС за раскопки в Крыму

Москва23 апр Вести.Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Соответствующее заявление Совета ЕС опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".

Как поясняется в документе, рестрикции в отношении Пиотровского введены из-за проведения Эрмитажем "несанкционированных раскопок в Крыму".

Помимо него в санкционный список также внесены директор Института археологии РАН Николай Макаров и директор Института материальной культуры РАН Андрей Поляков.

Кроме того, ЕС включил в новый пакет ограничений первого заместителя министра культуры Сергея Обрывалина. В документе уточняется, что меры против него приняты в связи с "присвоением украинской культурной собственности", а также "выдачей разрешений на проведение раскопок в Крыму".

Всего в санкционном списке ЕС оказались более двух тысяч физических лиц и почти 800 юридических лиц. Под европейские санкции также попал рэпер Тимати.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что европейские политики сразу после принятия 20-го пакета санкций против России начали проработку 21-го пакета.