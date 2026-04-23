Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций введет ограничительные меры в отношении ряда средств массовой информации. Об этом в четверг сообщил МИД Эстонии.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, комментируя принятие очередных антироссийских рестрикций, подчеркнул, что санкции – это центральный способ поддержки киевского режима.
Запрет на вещание распространяется на организации, продолжающие транслировать контент из СМИ, находящихся под санкциямиговорится в заявлении на сайте министерства
Помимо этого, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары, используемые для укрепления российской военной промышленности, а также импортные ограничения на российскую продукцию.
Кроме того, по словам Цахкны, уже началась работа над 21-м пакетом санкций.
Ранее сообщалось, что европолитики закончили согласовывать кредит для Киева на сумму 90 миллиардов евро. Для утверждения суммы Евросоюзу понадобилось больше года.