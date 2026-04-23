Москва23 апрВести.Совет Европейского союза получил возможность ввести полный запрет на морские транспортные услуги, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов из России. Также были расширены списки подсанкционных танкеров, компаний и физлиц. Об этом сообщили в МИД Эстонии.
На официальном сайте внешнеполитического ведомства был опубликован обзор мер, которые были включены в 20-й пакет санкций ЕС. Ограничения были наложены на 46 танкеров, 60 компаний и больше сотни физических лиц.
В список лиц, подпадающих под санкции, будут добавлены еще 117 физических лиц, включая организации нефтяного, энергетического и оборонного секторов, а также компании в третьих странах, которые помогают обходить санкцииговорится в сообщении ведомства
Ранее об утверждении 20-го антироссийского пакета санкций объявил глава Евросовета Антониу Кошта. Он добавил, что организация также одобрила выдачу кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро. Погашать кредит Киеву Брюссель намерен из "репараций с России".