20-й пакет санкций ЕС может приостановить морские поставки российской нефти Санкции ЕС позволяют ввести полный запрет на морские перевозки нефти из РФ

Москва23 апр Вести.Совет Европейского союза получил возможность ввести полный запрет на морские транспортные услуги, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов из России. Также были расширены списки подсанкционных танкеров, компаний и физлиц. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

На официальном сайте внешнеполитического ведомства был опубликован обзор мер, которые были включены в 20-й пакет санкций ЕС. Ограничения были наложены на 46 танкеров, 60 компаний и больше сотни физических лиц.

В список лиц, подпадающих под санкции, будут добавлены еще 117 физических лиц, включая организации нефтяного, энергетического и оборонного секторов, а также компании в третьих странах, которые помогают обходить санкции говорится в сообщении ведомства

Ранее об утверждении 20-го антироссийского пакета санкций объявил глава Евросовета Антониу Кошта. Он добавил, что организация также одобрила выдачу кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро. Погашать кредит Киеву Брюссель намерен из "репараций с России".