ЕС ввел санкции против четырех российских журналистов

Москва23 апр Вести.В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Европейский союз ужесточил меры против средств массовой информации. Об этом говорится на сайте Евросовета.

Существующий запрет на вещание ряда СМИ был расширен. Под ограничения также попали сайты, которые дублировали информацию из источников, находящихся под санкциями.

В соответствии с Хартией ЕС об основных правах, согласованные сегодня меры не помешают целевым СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например, проводить исследования и брать интервью говорится в сообщении Евросовета

Также в санкционные списки попали четыре журналиста, которые использовали для своей деятельности платформы, финансируемые государством.

Евросовет утвердил 20-й пакет антироссийских санкций 23 апреля. В МИД Эстонии уже отдельно подчеркивали, что меры включают в себя давление на СМИ.