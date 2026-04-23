ЕС добавил 20 российских банков в санкционные списки

Москва23 апр Вести.Евросоюз ввел санкции против 20 российских банков. Об этом следует из заявления Евросовета, опубликованного на официальном сайте.

Также Брюссель запретил транзакции в отношении четырех финучреждений вне РФ за обход санкций ЕС или связь с Системой передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что рестрикции против России в общей сложности затронули 117 физических и юридических лиц. Также новые санкции вводят запрет на обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров.