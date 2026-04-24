Грушко: Евросоюз продолжает идти по самоубийственному пути Грушко: ЕС потерпел поражение в гибридной войне против России

Москва24 апр Вести.Европейский союз (ЕС) продолжает идти по самоубийственному пути, потерпев поражение в гибридной войне с Россией. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Запад сам развязал гибридную войну, пытаясь изолировать Москву на международной арене, нанести России военное поражение, а также "дестабилизировать" ситуацию в стране и разломить экономику.

По всем этим пунктам они потерпели полное поражение, но почему-то уроки не усваиваются, и они продолжают идти по этому самоубийственному пути передает слова Грушко агентство

Страны Евросоюза 23 апреля утвердили 20-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Евросовет завершил процедуру согласования займа для киевского режима.

Россия ответит на новый, 20-й пакет санкций Евросоюза, когда внимательно изучит его содержание, заявил Грушко.