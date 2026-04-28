Strategic Culture: Евросоюз санкциями против России маскирует свою беспомощность SС: ЕС пытается скрыть свою беспомощность с помощью антироссийских санкций

Москва28 апр Вести.Европейский союз (ЕС) продолжает принимать бесполезные санкции против России, пытаясь скрыть свою беспомощность. Об этом сообщил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture (SC).

По мнению эксперта, Брюссель тщетно пытается придать смысл инструменту, который уже "доказал свою бесполезность".

Какова цель санкций? С точки зрения "мягкой силы" - никакой, что было наглядно продемонстрировано. Следовательно, единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто Еврокомиссия все еще способна влиять на международные процессы написал Пачини

Он также подчеркнул, что экономики европейских стран, которые в значительной степени зависят от глобальных цепочек поставок, сильно пострадали от разрыва экономических связей с Россией. По его мнению, рост цен на энергоносители и проблемы с поставками повлияли на конкурентоспособность многих европейских компаний.

Ранее страны ЕС утвердили 20-й пакет антироссийских санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва жестко ответит на новые санкционные ограничения.