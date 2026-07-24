Постпредство РФ рассказало, кто пострадает от новых антироссийских санкций Постпредство России: новые санкции сильнее обострят экономическую ситуацию в ЕС

Москва24 июл Вести.Новый пакет антироссийских санкций только усугубит социально-экономическую ситуацию в Европейском союзе, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.

Дипломаты подчеркнули, что очередные ограничения не достигнут поставленных целей.

В постпредстве РФ указали на ряд факторов, которые негативно влияют на социально-экономическую ситуацию в ЕС: добровольный отказ от российских энергоресурсов, многомиллиардные инвестиции в военную поддержку киевского режима, сохраняющаяся нестабильность на мировых энергорынках, которую усугубляет конфликт на Ближнем Востоке.

Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе подчеркивается в заявлении

Москва считает, что Брюссель введением новых ограничений действует против собственных интересов, игнорируя реальные потребности жителей европейских стран.

23 июля ЕС утвердил 21-й пакет санкций, который затронул несколько десятков банков, нефтеперерабатывающие предприятия, компании оборонно-промышленного комплекса и криптоплатформы.

В ответ на это Министерство иностранных дел России заявило о готовности принять зеркальные меры.