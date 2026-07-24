ЕС включил "Руснефтегаз" и несколько НПЗ в 21-й пакет санкций в отношении РФ

ЕС пополнил 21-й пакет антироссийских санкций "Руснефтегазом" и рядом НПЗ ЕС включил "Руснефтегаз" и несколько НПЗ в 21-й пакет санкций в отношении РФ

Москва24 июл Вести.Европейский союз в рамках очередного 21-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении ряда нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.

Под действие санкций попали компания "Руснефтегаз", а также несколько российских профильных предприятий, включая Анжерский НПЗ, "Северный Кузбасс", Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и "Славнефть-Нижневартовск".

Также в обновленный санкционный список включены Анжерская нефтегазовая компания, "Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция", связанная со "Славнефтью", "Калмнефтегаз", "Обьнефтегазгеология", "Татнефть-Самара" и "Лукойл МаринБункер", которая специализируется на снабжении судов топливом.

Новый пакет ограничительных мер предусматривает возможность запрета сделок с указанными российскими НПЗ, а также с предприятиями в третьих странах, которые занимаются переработкой российской нефти и нефтепродуктов.

В частности, Евросоюз вводит запрет на сделки с грузинским НПЗ в Кулеви, который специализируется на торговле и переработке российской нефти. Этот запрет вступит в силу через полгода.

Кроме того, ЕС расширил список организаций, попадающих под ограничения, добавив пять нефтетрейдеров. Эти компании попали под санкции за препятствование реализации запрета на покупку российской нефти и нефтепродуктов.

В официальном журнале ЕС также указано, что под санкции попали Мозырский НПЗ и OOO "Европейская Трейдинговая Компания" (ETK). По данным Еврокомиссии, ETK является дочерней структурой "Белорусской нефтяной компании", основанной тремя белорусскими производителями — Мозырским НПЗ, "Нафтаном" и "Белоруснефтью" — для продажи нефтепродуктов в России.

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

В новый санкционный перечень включены министр спорта России Михаил Дегтярев, помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор АНО "Диалог" и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, бизнесмен Михаил Гуцериев, певец Александр Маршал и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Последний временно покинул занимаемую должность в FIDE и заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза.

Ограничения затронули заместителя председателя Банка России Сергея Белова, гендиректора РЖД Олега Белозерова и главу "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.

Санкции введены в отношении руководителей и владельцев компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

Под рестрикции также попали первый вице-президент АФК "Система" Феликс Евтушенков, а также член Общественной палаты, председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев и и трое владельцев сети "Светофор" – Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.

В перечень подсанкционных юрлиц вошли компании "Интер РАО", "Селигдар", "Южуралзолото", "Ареал" и "Нордголд менеджмент".

Под новые рестрикции попали московский аэропорт Шереметьево и еще три крупные российские авиагавани.

Санкции введены в отношении индийских подразделений Сбербанка и ВТБ, а также банка "Юнистрим".

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.