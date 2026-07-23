Москва23 июлВести.Европейский союз принял решение о введении санкций против российского музыканта, певца и композитора Александра Маршала (Минькова).
Соответствующая информация была опубликована в официальном журнале сообщества со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Согласно документу, основанием для введения ограничительных мер послужила неоднократная деятельность артиста, связанная с посещением территорий, заявленных ЕС как незаконно аннексированные, и проведением там концертов.
Помимо этого, в заявлении отмечается, что Маршал ранее выражал готовность принять участие в специальной военной операции.
Ранее ЕС расширил санкции против нефтяной отрасли РФ, под ограничения попали три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России и один в Белоруссии.