ЕС ввел санкции против певца Александра Маршала Евросоюз ввел санкции против певца Александра Маршала

Москва23 июл Вести.Европейский союз принял решение о введении санкций против российского музыканта, певца и композитора Александра Маршала (Минькова).

Соответствующая информация была опубликована в официальном журнале сообщества со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Согласно документу, основанием для введения ограничительных мер послужила неоднократная деятельность артиста, связанная с посещением территорий, заявленных ЕС как незаконно аннексированные, и проведением там концертов.

Помимо этого, в заявлении отмечается, что Маршал ранее выражал готовность принять участие в специальной военной операции.

Ранее ЕС расширил санкции против нефтяной отрасли РФ, под ограничения попали три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России и один в Белоруссии.