ЕС распространил санкции на банки ДОМ.РФ, "WB Банк", РСХБ, "Уралсиб" и МТС-банк

Санкции ЕС из 21-го пакета распространяются почти на все крупные банки России ЕС распространил санкции на банки ДОМ.РФ, "WB Банк", РСХБ, "Уралсиб" и МТС-банк

Москва24 июл Вести.Европейский союз в рамках 21-го пакета ограничительных мер включил в санкционный список ряд российских банков. Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза и вступает в силу с момента публикации.

В перечень попали такие кредитные организации, как ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Среди прочих российских финансовых учреждений, на которых распространяются санкции, значатся Абсолют банк, Ланта-банк, Локо-банк, Металлинвестбанк, "Приморье", Росэксимбанк, СДМ-банк, "Синара", Экспобанк и ряд других.

Евросоюз также расширил запрет на проведение транзакций с этими финансовыми учреждениями.

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

Рестрикции введены в отношении помощника президента России Владимира Мединского и главы Минспорта России Михаила Дегтярева.

Под санкции также попал музыкант, певец и композитор Александр Маршал (Миньков). Основанием для введения ограничительных мер стала деятельность артиста, связанная с посещением территорий, заявленных ЕС как "незаконно аннексированные", и проведением там концертов.

Ограничения действуют в отношении Московской биржи и заместителя председателя Банка России Сергея Белова, который курирует департамент денежного обращения, департамент полевых учреждений, административный департамент и Российский союз кассовых инкассаторских подразделений (РОСИНКАС).