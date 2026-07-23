Евросоюз ввел санкции против Мосбиржи и зампреда Банка России

ЕС ввел санкции против Мосбиржи и зампреда Центробанка Евросоюз ввел санкции против Мосбиржи и зампреда Банка России

Москва23 июл Вести.Европейский союз (ЕС) в рамках 21-го пакета санкций ввел ограничения против Московской биржи и заместителя председателя Банка России, сказано в заявлении дипслужбы ЕС.

Новый пакет антироссийских санкций принят в четверг.

Этот пакет санкций включает масштабные экономические меры и самое большое за последние четыре года количество индивидуальных ограничений. В частности, пакет мер затрагивает финансовый сектор, ужесточая ограничения в банковском и финансовом секторах страны. Среди новых мер - внесение в санкционный список Московской биржи и заместителя председателя Центрального банка России следует из релиза

При этом в документе не уточняется имя зампреда ЦБ, против которого введены ограничения.

Ранее Евросоюз расширил санкции против России на 170 юридических и 48 физических лиц.