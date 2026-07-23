ЕС запретил предоставлять средства 94 банкам и фининститутам из РФ Евросоюз ввел ограничения против 94 банков и финансовых институтов РФ

Москва23 июл Вести.Европейский союз (ЕС) в рамках 21-го пакета санкций против России замораживает активы и вводит запрет на предоставление средств 94 банкам и финансовым институтам, сказано в заявлении на сайте Совета ЕС.

Новый пакет санкций принят Советом ЕС в четверг.

Совет вводит заморозку активов и запрет на предоставление средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям сказано в релизе

Также вводятся ограничения против одного из банков в Киргизии, который связан с запретом на систему передачи финансовых сообщений (СПФС), и против трех других находящихся вне России банков за обход санкций.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций ЕС замораживает до 15 июля 2027 года "потолок цен" на российскую нефть.