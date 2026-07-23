ЕС заморозил на год "потолок цен" на российскую нефть в $44 за баррель

Установленный ЕС "потолок цен" на нефть из РФ в 44 доллара заморожен на год ЕС заморозил на год "потолок цен" на российскую нефть в $44 за баррель

Москва23 июл Вести.Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза замораживает до 15 июля 2027 года "потолок цен" на российскую нефть на уровне в 44 доллара за баррель и расширяет черный список танкеров, следует из заявления Совета ЕС.

Отмечается, что "потолок цен" в 44 доллара за баррель призван снизить доходы России от роста цен на энергоносители в мире.

...Пакет приостанавливает обновление потолка цен на нефть до 15 июля 2027 года отмечается в документе

В черный список добавлен еще 41 танкер, общее число подсанкционных судов выросло до 673.

В четверг Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций.

Ранее о планах временной заморозки потолка цен писало агентство Bloomberg.

Механизм Евросоюза предусматривает автоматический пересмотр ценового потолка каждые шесть месяцев на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти марки Urals. Сейчас предельная цена составляет 44,1 доллара за баррель, а очередной пересмотр ожидался летом.