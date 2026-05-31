Евросоюз может заморозить потолок цен на нефть РФ, сообщают СМИ Bloomberg: Евросоюз обсуждает отказ от повышения ценового потолка на нефть РФ

Москва31 мая Вести.Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность временной заморозки механизма пересмотра потолка цен на российскую нефть на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и роста мировых цен на энергоресурсы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Действующий механизм Евросоюза предусматривает автоматический пересмотр ценового потолка каждые шесть месяцев на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти марки Urals. Сейчас предельная цена составляет 44,1 доллара за баррель, а очередной пересмотр ожидается летом.

По данным агентства, из-за роста нефтяных котировок после эскалации на Ближнем Востоке новый расчет может повысить потолок как минимум до 65 долларов за баррель – выше уровня в 60 долларов, ранее согласованного странами G7.

В Брюсселе обсуждают несколько вариантов – сохранить текущий уровень цен, приостановить автоматическое повышение до конца года либо ограничить возможное повышение отметкой в 60 долларов за баррель.

Эти меры могут войти в новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, который планируется представить в начале июня. В него также могут включить дополнительные ограничения против банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и криптооператоров в третьих странах, через которые Россия, по мнению Евросоюза, обходит санкции.

Кроме того, Евросоюз намерен расширить санкции против так называемого теневого флота России. Под ограничения могут попасть еще около 20 танкеров, а в перспективе – суда, перевозящие сжиженный природный газ.

По информации Bloomberg, часть стран ЕС выступает против более жестких мер, включая полный запрет морских перевозок российской нефти, опасаясь последствий для энергетического рынка на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Среди других обсуждаемых мер – экспортные ограничения на технологии и материалы, которые могут использоваться российской оборонной промышленностью, а также санкции против иностранных компаний, подозреваемых в поставках товаров двойного назначения в Россию.