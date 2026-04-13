Москва13 апр Вести.Европейская комиссия готовит меры по сдерживанию роста цен на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены сказала фон дер Ляйен

Как сообщает агентство Reuters, цены на нефть резко выросли после возобновления торговли в понедельник, и нет никаких признаков скорого открытия Ормузского пролива, чтобы смягчить самый серьезный за всю историю перебой в поставках.

С начала войны Иран фактически закрыл пролив для всех судов, кроме своих собственных и дружественных ему стран. В понедельник военные США заявили, что начнут блокаду судов, покидающих иранские порты, а Тегеран пригрозил ответными мерами портам своих соседей по Персидскому заливу.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал, что чиновники ЕС и Британии паникуют из-за кризиса в сельском хозяйстве, который вызван нехваткой топлива и удобрений. Он призвал западных политиков начать исправлять свои стратегические ошибки, которые привели к этому кризису.