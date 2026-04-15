Москва15 апр Вести.Еврокомиссия (ЕК) рассматривает комплекс мер для ослабления ударов энергетического кризиса, спровоцированного ситуацией вокруг Ирана. В их числе — введение минимум одного дня удаленной работы в неделю или удешевление билетов на общественный транспорт, пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на черновик пакета предложений, который готовит Брюссель.

По данным издания, конфликт, инициированный США и Израилем, уже привел к дополнительным расходам европейцев свыше 22 млрд евро на закупки ископаемого топлива. Среди других инициатив ЕК — возможное закрытие общественных учреждений, где это реально. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти идеи лидерам стран ЕС на будущей неделе.

Брюссель также предлагает выдавать энергетические ваучеры уязвимым семьям или снижать для них налоги на электричество. ЕК рекомендует властям на национальном и местном уровнях обязать энергокомпании консультировать клиентов по "лучшему тарифу" и оповещать о пиках спроса. Кроме того, акцент делается на развитии возобновляемых источников энергии как ключ к разрешению кризиса и повышению энергетической независимости.

В конце марта — начале апреля из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив цены на топливо в Европе резко подскочили. Как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, американо-израильская операция против Ирана несет риск полномасштабного энергетического кризиса.