Politico: запрет на импорт российской нефти не войдет в 21-й пакет санкций ЕС

ЕС не будет запрещать в новом пакете санкций импорт нефти из РФ, пишет Politico

Москва2 июн Вести.Евросоюз (ЕС), скорее всего, не станет включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть, а также ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

По данным журналистов, при подготовке нового пакета антироссийских ограничений основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на российское сырье. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения текущего уровня потолка цен.

Однако предложения о тотальном запрете нефти и морских услуг пока не пользуются достаточной поддержкой среди государств-членов и, вероятно, не будут реализованы в рамках нового пакета.

Некоторые правительства по-прежнему с опаской относятся к наиболее агрессивным мерам. Предложение о запрете определенных морских перевозок для российских судов, которое, как ожидалось, должно было войти в 21-й пакет, по-видимому, было отложено говорится в публикации

В прошлом году ЕС ввел механизм, согласно которому каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Нынешний потолок должен быть пересмотрен позднее летом.

Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.

Ранее газета L’AntiDiplomatico сообщала, что план по потолку цен на российскую нефть свидетельствует об экономическом просчете Брюсселя. По данным журналистов, антироссийские шаги крайне негативно влияют на положение европейских стран.