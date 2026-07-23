Фон дер Ляйен: ЕС на год заморозит потолок цен на нефть из России

Глава ЕК: потолок цен на российскую нефть заморозят на год Фон дер Ляйен: ЕС на год заморозит потолок цен на нефть из России

Москва23 июл Вести.Евросоюз заморозит корректировку "потолка цен" на российскую нефть на один год. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, на фоне того, что Украина создала военный импульс, европейские санкции продолжают ослаблять экономические основы российской военной машины.

Замораживаем корректировку ценового потолка на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгоды из рыночных потрясений написала она

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС добавит еще 32 российских банка в список запрещенных транзакций. Кроме того, ограничения распространятся на криптокомпании и нефтяные торговые платформы.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз впервые нацеливает санкции на суда, которые якобы помогают так называемому "теневому флоту" РФ. Она также сообщила, что ЕС сделал важный шаг к официальному запрету на въезд российских военнослужащих на территорию Евросоюза.

23 июля послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Новый пакет европейских санкций в значительной степени сосредоточен на финансовом и энергетическом секторах. По данным СМИ, под ограничения попадут порядка 215 физических и юридических лиц, в том числе около 90 банков и других финансовых учреждений.