Reuters: Евросоюз внесет в 21-й пакет санкций против РФ Мосбиржу

ЕС введет санкции против 94 финансовых организаций, включая Мосбиржу Reuters: Евросоюз внесет в 21-й пакет санкций против РФ Мосбиржу

Москва23 июл Вести.Евросоюз (ЕС) в рамках 21-го пакета санкций против России введет ограничения в отношении 94 финансовых организаций, в том числе Московской биржи. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, под санкции попадут в основном банки. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций.

Свои санкции против Мосбиржи в 2024 году ввели США и Великобритания.

23 июля послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник.

Новый пакет европейских ограничений в основном сосредоточен на финансовом и энергетическом секторах. По данным СМИ, под санкции могут попасть около 215 физических и юридических лиц.

Кроме того, как сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, санкции Евросоюза впервые будут направлены против судов, которые помогают российскому "теневому флоту".