В ЕС готовят новый пакет санкций для российских банков и рыбной отрасли Глава ЕК фон дер Ляйен: 21-й пакет санкций запретит транзакции с 31 банком РФ

Москва9 июн Вести.Евросоюз анонсировал очередной, 21-й по счету, пакет антироссийских ограничений. Он сосредоточен на рестрикциях в финансовом секторе РФ. Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, ЕС намерен существенно расширить санкционный список кредитных организаций.

Всего же под ограничения в рамках этого пакета, по словам главы ЕК, попадут 90 банков и криптоплатформ как из России, так и из третьих стран.

Мы расширяем запрет на транзакции на еще 31 российский банк сказала фон дер Ляйен на брифинге

Новые рестрикции затронут не только финансы. Под удар впервые попадает рыбный промысел РФ. Также ограничения затронут энергетический сектор, криптоторговлю. Помимо этого, Еврокомиссия предлагает запретить транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.

По данным Reuters, Евросоюз может включить 170 лиц и компаний в новый пакет санкций против РФ.