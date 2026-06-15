Москва15 июнВести.Совет Европейского союза ввел дополнительные санкции против России, добавив 80 физических лиц и организаций из РФ и стран СНГ в три черных списка. Об этом сообщается в серии постановлений Совета ЕС, опубликованных в "Официальном журнале ЕС".
Отмечается, что меры приняты в дополнение к основным экономическим пакетам, поскольку Евросоюз пока не согласовал 21-й пакет санкционных предложений.
Всем фигурантам этих списков запрещен въезд в ЕСговорится в постановлениях
На этот раз ограничения коснулись трех направлений. В первый список за "ситуацию в России" включены сотрудники силовых структур и прокуроры.
Второй список касается деятельности, которая, согласно оценке ЕС, дестабилизирует союз, – туда вошли российские журналисты и блогеры.
Третий список дополнили бизнесмены и компании в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что Евросоюз считает патриарха Московского и всея Руси Кирилла частью "русской машины" и намерен ввести против него санкции, чтобы это доказать.