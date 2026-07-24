ЕС включил в 21-й пакет санкций против России 15 компаний из Китая и еще 11 фирм

ЕС распространил санкции против РФ на 15 компаний КНР и еще 11 иностранных фирм ЕС включил в 21-й пакет санкций против России 15 компаний из Китая и еще 11 фирм

Москва24 июл Вести.Европейский союз расширил санкционный список против России, включив в 21-й пакет ограничений 15 китайских компаний и еще 11 фирм из пяти других стран. Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале" ЕС.

В обновленный черный список вошли по 3 компании из Киргизии и Турции, по 2 предприятия из Казахстана и ОАЭ, а также 1 фирма из Индии, следует из подсчетов ТАСС.

Европейский союз подозревает эти компании в поддержке экономики и оборонно-промышленного комплекса России, а также в содействии Москве в обходе санкций, введенных ЕС.

После вступления в силу очередных ограничений общее число фигурантов черного списка ЕС превысило 3,1 тысячи, что стало рекордом за всю историю санкционной политики Брюсселя.

Бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" отметил, что утверждение 21-го пакета антироссийских санкций сопровождалось множеством споров и неурядиц, а страны ЕС пытались выторговать для себя удобные условия.