В Венгрии раскритиковали меры Брюсселя против России и Китая Кошкович: чиновники ЕС зря ввели санкции, затрагивающие РФ и КНР

Москва26 апр Вести.Очередной пакет санкций Евросоюза против России, затрагивающий китайские компании, принесет негативные последствия брюссельским чиновникам, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Уточняется, что ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний​​​.

Нами правят фанатики, и это будет иметь реальные последствия написал он в соцсети X

Ранее в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай примет меры для защиты своих компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России.