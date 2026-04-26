Москва26 апрВести.Очередной пакет санкций Евросоюза против России, затрагивающий китайские компании, принесет негативные последствия брюссельским чиновникам, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Уточняется, что ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний.
Нами правят фанатики, и это будет иметь реальные последствиянаписал он в соцсети X
Ранее в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай примет меры для защиты своих компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России.