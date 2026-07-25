Пекин даст ответ на санкции ЕС против китайского бизнеса Эксперт Чжоу Ми: Пекин примет меры из-за санкций ЕС против компаний КНР

Москва25 июл Вести.Китай будет решительно реагировать на включение китайских компаний в антироссийские санкционные списки Евросоюза. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.

Меры экспортного контроля Китая являются ответной реакцией на одностороннее решение ЕС включить китайские компании в санкционный список, связанный с Россией, и демонстрируют решимость Китая защищать свои законные права и интересы передает его слова Global Times

Эксперт также отметил, что ответные меры Китая отражают институциональный подход страны к защите национальной безопасности и национальных интересов. Он добавил, что действия Пекина соответствуют общепринятой международной практике.

Кроме того, Чжоу Ми заявил, что Европа, по его мнению, постоянно проверяет терпение Китая в вопросах международной политики. При этом, как подчеркнул эксперт, Китай не намерен мириться с произвольным давлением или ограничениями в отношении своей нормальной экономической и торговой деятельности.

24 июля власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля. Этот шаг стал ответом на то, что ранее Европейский союз включил 14 китайских компаний в санкционный список в рамках 21-го пакета ограничительных мер против России.