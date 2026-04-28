В Китае раскритиковали закон ЕС о промышленном ускорении

Китай пригрозил ЕС ответными мера из-за закона "Сделано в Европе" В Китае раскритиковали закон ЕС о промышленном ускорении

Москва28 апр Вести.Китай отреагирует, если новый закон Евросоюза, направленный на защиту европейских компаний, нанесет урон китайским производителям. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что Пекин будет внимательно следить за законодательным процессом и готов к диалогу с ЕС.

Закон Европейского союза о промышленном ускорении создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию говорится в материале

Ведомство, как подчеркивается, направило в Европейскую комиссию комментарии, в которых изложило позицию Китая и выразило серьезную озабоченность по поводу данного законопроекта, способного подорвать честную конкуренцию на европейском рынке.

Ранее стало известно, что КНР примет меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС. Новые санкционные ограничения затронули шесть компаний из Китая.

Аналитик Золтан Кошкович заявил, что 20-й пакет санкций принесет негативные последствия брюссельским чиновникам.