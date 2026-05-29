Москва29 мая Вести.Европейский Союз разрабатывает закон, который предоставит ему расширенные полномочия для регулирования поставок полупроводников в странах-членах. Об этом информирует издание Financial Times (FT).

В проекте документа отмечается, что Брюссель рассматривает возможность совместных закупок микрочипов. Это направлено на укрепление его переговорных позиций и предотвращение конкуренции между странами ЕС в условиях дефицита предложения.

В статье отмечается, что эти усилия предпринимаются на фоне обострившихся отношений между США и Китаем, а также нарастающей тревоги по поводу того, что полупроводники могут использоваться как инструмент экономического давления. Особенно это актуально в свете высокой зависимости Европы от поставок микрочипов из Тайваня.

На следующей неделе будет опубликован законопроект, наделяющий Европейскую комиссию значительными полномочиями при дефиците полупроводников. Это может поставить под угрозу поставки оружия, медицинского оборудования, цифровой инфраструктуры и других критически важных товаров. Компании, которые не раскрывают информацию о своих производственных мощностях и поставщиках, рискуют получить штраф в размере €300 тысяч.

