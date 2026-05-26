Москва26 мая Вести.Евросоюз вплотную приблизился к тому, чтобы наложить рекордный штраф на Google за нарушение закона о цифровых рынках (DMA). Расследование о его нарушении выходит на финишную прямую, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в Европейской комиссии (ЕК).

Размер штрафа пока официально не озвучивается, однако известно, что его рассчитывают исходя из оборота компании. По словам источников, чиновники намерены наложить на Google штраф в размере нескольких сотен миллионов евро, при этом окончательное решение останется за председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Газета Handelsblatt напомнила, что Брюссель обвиняет Google и материнскую компанию Alphabet в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче в ущерб конкурентам. После требований Евросоюза компания уже начала показывать сервисы конкурентов на более заметных позициях, но Еврокомиссия уверена, что этого недостаточно.

Брюссель полагает, что Google использует доминирующее положение поисковика для продвижения собственных ИИ-продуктов, тем самым искажая конкуренцию поясняется в статье

Компания Google, со своей стороны, подтвердила свою готовность сотрудничать с регуляторами, однако назвала ряд требований, которые были выдвинуты по отношению к ней, контрпродуктивными. В компании уверены, что уже внесенные изменения ухудшили пользовательский опыт для европейцев.

По мнению издания, возможный штраф может усилить напряженность в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Американский лидер Дональд Трамп до этого не раз подвергал критике европейские санкции против американских технологических компаний и заявлял, что рассматривает их как форму торговых ограничений.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес Google LLC штраф в размере 19 млн рублей за серию нарушений, связанных с невыполнением требований по удалению запрещенного контента.