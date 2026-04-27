Москва27 апрВести.Таганский районный суд Москвы вынес Google LLC штраф в размере 19 млн рублей за серию нарушений, связанных с невыполнением требований по удалению запрещенного контента.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, компания Google LLC признана виновной в совершении пяти административных правонарушений: нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.
По каждому правонарушению суд назначил административное наказание в виде административного штрафа, общая сумма которых составила 19 млн рублейуточняется в заявлении пресс-службы суда
Это не первый подобный случай: в конце марта текущего года компания получила штраф на 3,8 млн рублей по той же статье КоАП.
С 2020 года российские инстанции неоднократно привлекали Google к ответственности за игнорирование предписаний об удалении противоправных материалов, нежелание хранить данные пользователей в России, а также за ограничение доступа к аккаунтам отечественных телеканалов на платформе YouTube. В итоге накопленная задолженность компании перед РФ, включая пени, превысила 2 ундециллиона рублей (число с 36 нулями - прим. ред.).