Московский суд оштрафовал снова Google за неудаление запрещенной информации Суд РФ оштрафовал Google на 19 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Москва27 апр Вести.Таганский районный суд Москвы вынес Google LLC штраф в размере 19 млн рублей за серию нарушений, связанных с невыполнением требований по удалению запрещенного контента.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, компания Google LLC признана виновной в совершении пяти административных правонарушений: нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.

По каждому правонарушению суд назначил административное наказание в виде административного штрафа, общая сумма которых составила 19 млн рублей уточняется в заявлении пресс-службы суда

Это не первый подобный случай: в конце марта текущего года компания получила штраф на 3,8 млн рублей по той же статье КоАП.

С 2020 года российские инстанции неоднократно привлекали Google к ответственности за игнорирование предписаний об удалении противоправных материалов, нежелание хранить данные пользователей в России, а также за ограничение доступа к аккаунтам отечественных телеканалов на платформе YouTube. В итоге накопленная задолженность компании перед РФ, включая пени, превысила 2 ундециллиона рублей (число с 36 нулями - прим. ред.).