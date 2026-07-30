Общая сумма взыскиваемой с Google задолженности в РФ превысила 56 млрд рублей

Сумма взыскиваемых с Google долгов в России превысила 56 млрд рублей Общая сумма взыскиваемой с Google задолженности в РФ превысила 56 млрд рублей

Москва30 июл Вести.Общая сумма взыскиваемой задолженности с американской корпорации Google LLC на территории России превысила 56 млрд рублей. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Уточняется, что в конце апреля сумма принудительно взыскиваемой задолженности достигла почти 42 млрд рублей.

Согласно публикации, в отношении компании открыто 63 исполнительных производства. Речь идет о штрафах за нарушение законодательства РФ.

Впервые Роскомнадзор оштрафовал Google за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. Это произошло в декабре 2018 года. Компания получила минимальное наказание - штраф в размере 500 тыс. рублей. Американская корпорация выплатила эту сумму.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение цифровых норм ЕС.