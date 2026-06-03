В Бельгии арестовали активы Google на €115 млн по иску российского "Гугла" Бельгийский суд арестовал активы Google на €115 млн по иску российской "дочки"

Москва3 июн Вести.Суд в Бельгии наложил арест на активы Google Belgium на 115 миллионов евро (около 10 млрд рублей) по иску дочерней российской компании ООО "Гугл". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с решением.

В рамках процесса по иску, связанному с делом о банкротстве "Гугла", оспаривается намеренное распределение дивидендов, которое было совершено для уклонения от обязательств перед кредиторами из РФ. Также речь идет о незаконном выводе средств из России по некоторым сделкам.

В случае если суд в Бельгии встанет на сторону "Гугла" и удовлетворит заявление, взыскивать средства могут из арестованных активов, чтобы направить на расчеты с кредиторами российской "дочки".

Суммарно "Гугл" инициировал процесс признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти государствах.

Ранее Таганский суд в Москве признал компанию Google виновной в неудалении запрещенного в России контента и назначил ей штраф в размере 15,2 миллиона рублей.