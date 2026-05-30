Euroclear обжаловал немедленное исполнение решения по иску ЦБ Euroclear подал апелляцию по делу о взыскании в пользу ЦБ

Москва30 мая Вести.Бельгийский Euroclear Bank подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение о немедленном исполнении решения по иску Банка России о взыскании с Euroclear около 200 млрд евро убытков. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с деталями разбирательства.

После поступления жалобы материалы дела направят для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear и постановил взыскать с ответчика убытки в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро. 26 мая суд по заявлению Банка России обратил это решение к немедленному исполнению. На следующий день, 27 мая, ЦБ подал заявление о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения решения.

Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Основная их часть, по оценке ЦБ, находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. С учетом упущенной выгоды речь идет примерно о 200 млрд евро.