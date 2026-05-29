В России принудительно взыскивают с Euroclear более 25 миллиардов рублей

Москва29 мая Вести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запустила процесс принудительного взыскания денежных средств с европейского депозитария Euroclear.

Как сообщает РИА Новости, совокупный объем финансовых претензий к иностранной организации в рамках нескольких десятков исполнительных производств превышает 25,4 миллиарда рублей. Согласно материалам ФССП, активная фаза принудительного взыскания началась осенью 2024 года.

В отношении Euroclear было возбуждено 47 исполнительных производств по изъятию средств с указанием требований имущественного характера на общую сумму 25 415 миллиарда рублей по решению арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

За бельгийским депозитарием также числится непогашенная задолженность по исполнительскому сбору в размере порядка 14,5 миллиона рублей, которая осталась невыплаченной с мая 2024 года.

Помимо того, с конца 2023 года в отношении европейской площадки было инициировано еще 35 дел по имущественным спорам.

Ранее суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 32 миллиарда рублей.