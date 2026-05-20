Банк России просит немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Москва20 мая Вести.ЦБ РФ направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об обращении решения по иску к Euroclear на 200 млрд евро к немедленному исполнению, следует из материалов суда.

Заявление поступило в суд 19 мая, следует из материалов дела.

В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению сказали в пресс-службе

15 мая Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в связи с действиями депозитария, которые принесли убытки Банку России.