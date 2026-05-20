Союзные РФ страны могут выполнить решение суда по депозитарию Euroclear Профессор Вадиа: союзники России могут взыскать 200 млрд евро с Euroclear

Москва20 мая Вести.Союзники России имеют возможность добиться исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear, опираясь на заключенные с РФ двусторонние соглашения.

Такую точку зрения в комментарии РИА Новости высказал профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы Махлюф Вадиа.

Эксперт напомнил, что ранее Арбитражный суд российской столицы удовлетворил иск Банка России, обязав Euroclear выплатить указанную сумму.

По оценке профессора, страны, поддерживающие партнерские отношения с Россией, вероятно, предпримут шаги по реализации данного вердикта, основываясь на действующих между ними договоренностях.

Вадиа считает, что ключевую роль в обеспечении действенности этого решения может сыграть позиция Китая как одной из ведущих мировых экономических держав.

Он допустил, что активы Euroclear, находящиеся на территории КНР и в других странах Юго-Восточной Азии, могут быть заморожены по инициативе Пекина. Такой сценарий, по мнению профессора, значительно повысит шансы на успешное исполнение судебного вердикта.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение Арбитражного суда Москвы по иску к бельгийскому Euroclear Bank может привести к серьезным последствиям для Евросоюза.