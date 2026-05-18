Филиппо назвал решение по иску ЦБ к Euroclear ударом по Евросоюзу Филиппо: решение по иску ЦБ к Euroclear парализует ЕС

Москва18 мая Вести.Решение Арбитражного суда Москвы по иску к бельгийскому Euroclear Bank может привести к серьезным последствиям для Евросоюза. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политика, решение усилит напряженность внутри европейских стран и создаст для ЕС дополнительные финансовые трудности.

Филиппо считает, что в такой ситуации европейским властям придется искать средства за счет собственных налогоплательщиков.

Это решение суда станет просто параличом для Евросоюза. Так что это очень умный ход России отметил политик

Филиппо также заявил, что подобное развитие событий может снизить уровень поддержки Киева со стороны ЕС.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка, постановив взыскать с Euroclear Bank 200 миллиардов евро.