Флориан Филиппо назвал проевропеистов главной угрозой Европы Филиппо: реальной угрозой для Европы являются проевропеисты, а не Россия

Москва18 апр Вести.Европа всеми возможными способами пытается втянуть Париж в войну с Россией, несмотря на то что реальную угрозу для нее представляют проевропеисты. Такой точкой зрения поделился лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет! написал он в соцсети X

По его словам, опасность для Парижа исходит от сторонников лидера страны Эммануэля Макрона и приверженцев проевропеизма.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Классон заявил, что после завершения конфликта на Украине РФ "может в любой момент испытать НАТО на прочность".