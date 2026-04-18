Москва18 апрВести.Европа всеми возможными способами пытается втянуть Париж в войну с Россией, несмотря на то что реальную угрозу для нее представляют проевропеисты. Такой точкой зрения поделился лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет!написал он в соцсети X
По его словам, опасность для Парижа исходит от сторонников лидера страны Эммануэля Макрона и приверженцев проевропеизма.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Классон заявил, что после завершения конфликта на Украине РФ "может в любой момент испытать НАТО на прочность".