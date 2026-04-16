Главком ВС Швеции Классон: Россия может проверить НАТО на прочность

Москва16 апр Вести.Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Классон выразил мнение, что после завершения украинского конфликта Россия якобы может в любой момент испытать НАТО на прочность. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Times

По мнению Классона, российская сторона может установить контроль над одним из островов в Балтийском море.

В январе прошлого года в МИД РФ сообщали, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса.