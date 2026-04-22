Разведка Нидерландов: РФ сможет противостоять НАТО через год после спецоперации

Москва22 апр Вести.Россия сможет в течение года после завершения боевых действий на Украине нарастить военный потенциал, достаточный для открытого противостояния НАТО в гипотетическом конфликте.

Такая оценка содержится в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) за 2025 год.

По данным ведомства, Россия уже якобы проводит подготовку к потенциальному конфликту с Североатлантическим альянсом, целью которого станет "политический раскол посредством ограниченных территориальных приобретений".

MIVD отмечает, что пока продолжается текущий конфликт на Украине, прямое военное столкновение между Россией и НАТО практически исключено.

Кроме того, нидерландская спецслужба констатировала значительное ослабление современных международных механизмов контроля над вооружениями и каналов для диалога, которые эффективно функционировали в период холодной войны.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что НАТО недооценивает военный потенциал России, а давление на Москву может привести к открытому конфликту.