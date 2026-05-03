Немецкий политолог: конфликт РФ и НАТО может произойти раньше 2029 года

Политолог Масала считает, что конфликт между РФ и НАТО возможен раньше 2029 года Немецкий политолог: конфликт РФ и НАТО может произойти раньше 2029 года

Москва3 мая Вести.Немецкий политолог Карло Масала заявил газете Die Welt, что конфликт между Россией и странами НАТО может произойти до 2029 года.

Аналитик обратил внимание, что сейчас НАТО прогнозирует конфликт с РФ в 2029 или 2030 годах.

По мнению Масалы, у России якобы нет причин откладывать конфликт, "слабость альянса" можно использовать в ближайшее время.

Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которых сейчас сосредоточено внимание НАТО. Ожидается скорее, что это произойдет раньше заявил политолог



Он добавил, что, по его мнению, Германия недостаточно готова к конфликту и к мерам гражданской обороны.

Ранее газета Bild писала, что Германия становится ключевым узлом обороны НАТО. В МИД РФ отмечали, что оборонный характер НАТО стал политическим мифом.