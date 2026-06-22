Грушко: НАТО и ЕС готовятся к возможному конфликту с Россией на рубеже 2030 года

Грушко заявил о подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией к 2030 году Грушко: НАТО и ЕС готовятся к возможному конфликту с Россией на рубеже 2030 года

Москва22 июн Вести.Страны НАТО и ЕС ведут реальную подготовку к возможному военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".

Москва, по словам дипломата, исходит из анализа внешнеполитического курса стран Североатлантического альянса и Европейского союза (ЕС), которые усиливают давление на Россию.

Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС, а между ними с военной точки зрения разница уже небольшая — я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ, их главная задача добиться стратегического поражения России заявил Грушко

Он подчеркнул, что в этих условиях Россия делает вывод о подготовке западных стран к возможному вооруженному противостоянию.

Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года отметил замглавы МИД РФ

В ходе выступления на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где обозревались проблемы в области безопасности в Вене 17–18 июня, Грушко указал на то, что военные приготовления Североатлантического альянса и Евросоюза все больше напоминают немецкий план "Барбаросса" Германии против СССР.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о росте военной активности НАТО у российских границ и расширении военной инфраструктуры альянса в Европе. В свою очередь страны НАТО подчеркивают, что предпринимаемые меры направлены на укрепление коллективной безопасности и сдерживание угроз.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что прямое столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.