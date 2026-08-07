В разведке США предупредили о возможном нападении России на НАТО Разведка США назвала сроки возможного нападения России на НАТО

Москва7 авг Вести.Россия якобы может совершить "ограниченное нападение" на одну из стран — членов НАТО в ближайшие несколько лет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклады разведки Соединенных Штатов.

По данным издания, американские официальные лица говорят о возможной атаке со стороны РФ на фоне истощения критически важных боеприпасов, которые Вашингтону нужны для противостояния Москве и Пекину в потенциальной войне. В документах отмечается, что имевшиеся у США запасы боеприпасов сократились из-за поставок на Украину.

В публикации говорится, что Россия может напасть на страну Североатлантического альянса, чтобы вызвать раскол в организации. Нападение якобы может случиться в период с осени 2026 года по 2029 год. В Вашингтоне предполагают, что Москва либо осуществит кибератаку, либо отправит неопознанные вооруженные группы для занятия территории в преддверии ограниченного вторжения на восточный фланг НАТО.

По мнению президента РФ Владимира Путина, если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты.

При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе заявил он 23 июня, на встрече с выпускниками военных образовательных организаций

А 4 июня, на встрече с руководителями международных информационных агентств, он подчеркнул, что у России нет резона нападать на Европу и воевать с НАТО. Со стороны Запада это сознательная провокация, чтобы создать угрозу, которой реально не существует и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону.