В США заявили о возможной скорой эскалации конфликта России и НАТО Экс-разведчик Риттер допустил усиление противостояния РФ и НАТО

Москва9 мая Вести.В ближайшее время может произойти резкая эскалация конфликта вокруг Украины с вовлечением России и НАТО. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала DeepDive.

По его оценке, обострение может наступить уже в течение месяца и стать развитием нынешнего кризиса в отношениях России и Европы.

Я считаю, что через месяц мы увидим резкую эскалацию российско-украинского конфликта, конфликта между Россией и НАТО... В итоге это станет выходом из тупика в отношениях России и Европы сказал Риттер

Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не будет напрямую вмешиваться в эти процессы.

Кроме того, Риттер допустил возможность более широкого взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по международным вопросам. В частности, в вопросах, связанных с Ближним Востоком.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность отправки переговорщиков в Москву по вопросу украинского урегулирования.