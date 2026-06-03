TAC: США обязаны возобновить переговоры с Россией по урегулированию на Украине

В США заявили о необходимости прямых контактов с Россией TAC: США обязаны возобновить переговоры с Россией по урегулированию на Украине

Москва3 июн Вести.США обязаны активизировать переговоры с Россией по урегулированию на Украине, пишет газета The American Conservative.

По мнению издания, если офицеры НАТО, находящиеся в Киеве, пострадают от российских ударов, это приведет к прямому столкновению ядерных держав, что угрожает всему миру.

США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам говорится в публикации

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил о сдвиге в политике блока, который теперь нацелен на достижение большей самостоятельности и равномерное разделение оборонных расходов между союзниками.