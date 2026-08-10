Аналитик Биб призвал Украину и ее западных союзников начать переговоры с Россией Аналитик Биб: Украине и Западу нужно начать переговоры с Россией

Москва10 авг Вести.Украине и ее западным союзникам необходимо начать переговоры с Россией об архитектуре безопасности Европы.

Об этом заявил экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что российская армия усилила свою стратегическую воздушную кампанию против Киева, была нарушена работа маршрутов, по которым украинская сельскохозяйственная продукция доставлялась в порты Одессы.

Это разрушительно для будущего Украины. Если вы собираетесь выйти из этого состояния, я думаю, нужно сесть за стол переговоров с русскими и сказать: давайте обсудим, какой должна быть архитектура безопасности Европы, что отвечает нашим общим интересам сказал Биб

При этом аналитик напомнил, что Москва задолго до начала военных действий на Украине не один раз предлагала Западу разрешить все противоречия дипломатическим путем.

Россияне еще в период президентства Дмитрия Медведева, во времена администрации Обамы, представили проект договора, в котором говорилось, что одним из главных основополагающих принципов европейского договора о безопасности должен быть принцип неделимости безопасности. А затем, в конце 2021 года, еще до начала СВО, Путин и российское правительство представили США и НАТО два проекта договоров. В этих документах также был выделен этот принцип отметил эксперт

Биб подчеркнул, что, по его мнению, в этом и состоит суть дипломатического процесса.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что для начала переговоров по Украине от Запада требуется зрелый и конструктивный подход к диалогу, целью которого будет "устранение хорошо известных первопричин конфликта". При этом он подчеркнул, что Россия неизменно остается открытой к диалогу.